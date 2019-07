Sicurezza: Consiglio comunale Milano discute Daspo, Pd propone eliminazione "accattonaggio molesto"

- Il Consiglio comunale di Milano ha iniziato la discussione della delibera che propone di modificare il regolamento di Polizia urbana del Comune di Milano, introducendo aree in cui possano essere elevati gli ordini di allontanamento, poi trasformabili in Daspo dalla Questura. Sul testo proposto dalla giunta, ma osteggiato da una parte della maggioranza (Milano Progressista), oltre che dal consigliere di Milano in Comune Basilio Rizzo, gravano al momento oltre 180 emendamenti, presentati per lo più dal centrodestra, che è favorevole al provvedimento e propone di estendere le aree in cui lo strumento può essere utilizzato. Il Partito democratico ha proposto di eliminare il riferimento alle persone "dedite ad accattonaggio molesto". "Questo emendamento - ha spiegato a margine della seduta del Consiglio il capogruppo Pd Filippo Barberis - ha lo scopo di superare le preoccupazioni emerse in questi giorni e di evitare interpretazioni sbagliate". Milano Progressista, invece, ha deciso di non presentare alcuna proposta di modifica, perché - ha motivato la capogruppo Anita Pirovano - "siamo contrari al provvedimento nel suo insieme". (segue) (Rem)