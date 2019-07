Legge Bilancio: Conte a parti sociali, oggi inizia percorso per manovra il più possibile condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha pubblicato un video su Facebook del parte del suo incontro oggi con le partiti sociali. "Oggi cominciano ufficialmente i lavori preparatori per la manovra economica", ha detto rivolgendosi ai convocati al tavolo a palazzo Chigi, prima di spiegare che il confronto anche con i ministri "proseguirà lunedì 29 luglio e il 5 agosto". Il premier ha quindi spiegato che "si tratta di confronti utili per scrivere una manovra che vogliamo espansiva e nel segno della crescita e una manovra che sia quanto più possibile condivisa". Il capo del governo ha quindi aggiunto: "Sono confronti che ci torneranno utili per acquisire le vostre premure, le vostre istanze. Ne abbiamo già fatto qualcuno con me e separatamente con il ministro Di Maio e qualcuno con il vicepresidente Salvini. Questo - ha poi precisato - è il momento in cui dobbiamo avere un pieno contraddittorio e seguire un binario che a me consenta, insieme al ministro Tria, di procedere secondo un percorso ordinato per creare le migliori premesse".(Rin)