Roma: Fd'I, da M5s bocciata nostra mozione su palazzetto sport Corviale

- "La maggioranza grillina ha incredibilmente bocciato la mozione di Fd'I che chiedeva di riattivare ogni sforzo per la realizzazione del palazzetto dello sport di Corviale atteso da anni dai cittadini". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni consigliere comunale, Federico Rocca dirigente nazionale, Alessandro Cochi responsabile Sport Fdi Roma, Valerio Garipoli e Marco Palma già consiglieri nel Municipio XI. "L'ennesima conferma - si legge nella nota - del disinteresse dei grillini verso quei quartieri che pure tanto avevano creduto nell'attuale disastrosa amministrazione. Un duro colpo per i cittadini di Corviale che vogliono fortemente questa struttura sportiva. In ogni caso continueremo ad impegnarci a tutti i livelli per la realizzazione del palazzetto e di una rete di impianti sportivi per il territorio".(Com)