Imprese: Tim, Giovanni Ronca nominato presidente Olivetti (2)

- Olivetti, brand storico dell'industria italiana e polo digitale del Gruppo Tim, suo azionista di controllo, opera sul mercato domestico ed internazionale come realtà industriale totalmente rinnovata e in evoluzione. Con un'ampia offerta di prodotti Hw e Sw all'avanguardia, svolge l'attività di Solution Provider proponendo soluzioni chiavi in mano, in grado di automatizzare processi e attività aziendali per le PMI, le grandi aziende e i mercati verticali. Grazie alla leadership nel Retail e nell'Office, e al know how nei settori Internet of Things, Cloud, Big Data, Machine to Machine e multicanalità evoluta, Olivetti ha oggi un posizionamento distintivo di competenze nell'ambito dell'innovazione digitale ed una significativa presenza commerciale in Europa, nell'Estremo Oriente e in America Latina. (Com)