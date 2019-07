Migrati: Msf assiste sopravvissuti naufragio in Libia, "70 cadaveri in acqua, 100 dispersi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le équipe di Medici Senza Frontiere (Msf) in Libia hanno soccorso al porto di Khoms i sopravvissuti del nuovo naufragio di oggi che ha causato almeno 70 morti e 100 dispersi. “La terribile notizia di questo nuovo, tragico naufragio, dimostra per l’ennesima volta l’altissimo costo umano dell’attuale situazione in Libia e della mancanza di un’adeguata capacità di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”, ha dichiarato Julien Raickman, capomissione di Msf in Libia. “Ci sono oltre 100 dispersi, di cui molti potrebbero essere annegati, stando alle prime testimonianze dei sopravvissuti visitati da Msf. I naufraghi sono stati soccorsi da pescatori e riportati a Khoms. Testimoni oculari coinvolti nel soccorso parlano di almeno 70 cadaveri in acqua”, ha aggiunto Raickman. (segue) (Com)