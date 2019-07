Migrati: Msf assiste sopravvissuti naufragio in Libia, "70 cadaveri in acqua, 100 dispersi" (2)

- Le équipe di Msf hanno fornito cure mediche a due gruppi di sopravvissuti, rispettivamente di 82 e 53 persone, si legge in un comunicato stampa. L'organizzazione umanitaria ha dato una prima assistenza e stabilizzato le condizioni più urgenti e trasferito sette persone in ospedale per cure mediche salvavita. I pazienti sono sotto shock e hanno sintomi da pre-annegamento, come ipossia e ipotermia. “Serve un’azione immediata per garantire un’efficace capacità di ricerca e soccorso in mare e l’evacuazione dalla Libia di tutte le persone che stanno cercando di fuggirne, solo così potremo prevenire ulteriori morti” ha spiegato ancora Raickman di Msf. “Due giorni fa, 38 persone intercettate in mare dalla Guardia costiera libica sono state riportate nel centro di detenzione di Tajoura, lo stesso che solo tre settimane prima era stato attaccato da un bombardamento aereo che ha causato 60 morti e 70 feriti. Era una tragedia del tutto evitabile.” (segue) (Com)