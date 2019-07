Migrati: Msf assiste sopravvissuti naufragio in Libia, "70 cadaveri in acqua, 100 dispersi" (3)

- “Ora siamo estremamente preoccupati per i sopravvissuti di questo naufragio. Non possono essere rinchiusi di nuovo in centri di detenzione dove le loro vite sono a rischio. Lo hanno ribadito di recente anche l’Oim, l’Unhcr e i leader europei che si sono uniti all’appello di Msf per l’evacuazione immediata e urgente di tutti i rifugiati e migranti intrappolati nei centri di detenzione in Libia”, ha concluso Raickman. Msf lavora in Libia dal 2011 e da oltre due anni fornisce cure mediche a rifugiati e migranti nei centri di detenzione che rientrano formalmente sotto l’autorità del Ministero dell’Interno e del suo Dipartimento per combattere l’immigrazione illegale (Dcim) a Tripoli, Khoms e Misurata. (Com)