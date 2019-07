Rai: Marrazzo sospeso da corrispondenza Gerusalemme in attesa esiti procedimento disciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai, in seguito a una verifica, ha risolto il contratto del senior producer di Gerusalemme per responsabilità dirette relative ad irregolarità nella gestione amministrativa. In tale ambito - riferisce una nota dell'azienda - nella sua qualità di caposede, il corrispondente capo Piero Marrazzo è stato momentaneamente sospeso dalle sue funzioni in attesa degli esiti del procedimento disciplinare attualmente in corso. (Com)