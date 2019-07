Brasile: nel 2018 richieste di asilo da parte dei venezuelani aumentate del 245 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le domande dei venezuelani rappresentano i tre quarti del totale delle richieste presentate nel corso del 2018 alle autorità brasiliane. Dopo quelle provenienti dal Venezuela, il paese con le maggiori richieste è Haiti, 7.030, Cuba con 2.749 e Cina con 1.450. Il rapporto sottolinea inoltre che negli ultimi otto anni il Brasile ha ricevuto 206.737 domande di rifugio. Nel 2018 sono state 80.057 rispetto alle 33.866 nel 2017. Al momento, il 52 delle richieste in fase di valutazione proviene da cittadini del paese vicino. Secondo le Nazioni Unite, il Venezuela è attualmente il paese con il più maggior numero di cittadini al di fuori del proprio paese: le ultime stime prodotte dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), parlano di circa quattro milioni. Persone che secondo l'Onu meritano protezione come rifugiati. (segue) (Brb)