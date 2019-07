Fiumicino: Regione Lazio su uomo con malore a Coccia di Morto, soccorsi giunti sul posto regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'uomo colpito da malore questa mattina a Coccia di Morto, per il quale il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, è intervenuto per i primi soccorsi perchè lì di passaggio, Ares 118 precisa che "la chiamata è arrivata alle 13.54, alle 13.57 è stata inviata sul posto un'ambulanza da Ostia, dal momento che l'ambulanza di Fiumicino era stata inviata su altro soccorso delle 13.51". Il sindaco Montino, infatti, in una nota, questa mattina, aveva polemizzato sui lunghi tempi di attesa per l'arrivo dell'ambulanza. "Alle 14.08 l'ambulanza è giunta sul posto ed ha trasportato il paziente all'ospedale Grassi di Ostia - continua nella nota Ares 118 -. Si rappresenta, inoltre, che l'automedica di Fiumicino non è stata inviata sul posto, benché libera, dal momento che la chiamata di soccorso aveva riferito di semplici escoriazioni e contusioni del paziente, senza compromissione di parametri vitali". (Com)