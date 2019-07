Tav: Urso (Fd'I), Toninelli non cerchi giustificazioni e si dimetta

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, responsabile Impresa di Fd'I, afferma in una nota: "L'analisi costi benefici è stata dannosa perché fuorviante e strumentale, ha fatto perdere un anno di tempo al Paese. È incredibile che Toninelli cerchi giustificazione al suo operato, così clamorosamente bocciato, invece di trarne le conseguenze personali e politiche, rassegnando le dimissioni". Per Urso, "non è mai accaduto nella storia della Repubblica che un ministro sia così clamorosamente smentito dal capo del governo in quello che è l'aspetto principale che ha caratterizzato il suo mandato, tanto più se ciò dovesse essere il frutto anche del voto del Parlamento. È paradossale, ma significativo che Toninelli preferisca aggrapparsi alla poltrona, che difendere le proprie idee con un atto di dignità e di coerenza" conclude il senatore Fd'I.(Com)