Rifiuti Roma: Raggi, emergenza superata? Si, ma ora soluzioni di lungo periodo. Sistema è fragile, si collabori

- "Emergenza rifiuti superata? La questione degli impianti fuori è superata, adesso però dobbiamo ragionare sulle soluzioni di medio e lungo periodo. Ricordo a tutti che l'incendio del Tmb Salario ci ha privato di una capacità di trattamento importante. Quindi noi siamo con il Salario che non c'è più, con Malagrotta in manutenzione, con Acea in manutenzione, quindi noi abbiamo un deficit di impianti da quando è stata chiusa la discarica di Malagrotta". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione della nuova raccolta differenziata nel quartiere San Lorenzo. "Di questa cosa dovrà farsene carico congiuntamente la cabina di regia con Ministero, Regione. Noi ci siamo, però se tutto ha funzionato nel momento in cui altri impianti sono stati aperti alla raccolta di Roma, allora noi dobbiamo entrare nell'ottica che finché non si costruiscono nuovi impianti abbiamo necessità che anche altri contribuiscano a sistemare la situazione. Il sistema è fragile. Roma si deve occupare della raccolta, qualcun'altro si deve occupare del trattamento. Bisogna collaborare", ha concluso la prima cittadina di Roma.(xcol4)