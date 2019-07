Roma: Sammarco (FI), se fast food a Caracalla è vero con decentramento amministrativo siamo fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia campeggiava già nei titoli dei giornali stamattina, e ci lasciava un po' sconcertati ma, come al solito, il parere della diretta interessata arriva solo in tarda serata e ci lascia ancora più stupidi. La Raggi fanno sapere fonti del Campidoglio non ne sapeva niente. Stavano per costruire un McDonald's alle terme di Caracalla con tanto di parcheggio al posto di dove ora c'e' un vivaio". Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di FI Lazio. "La notizia di stamattina risuonava come una resa, quella incondizionata, dei nostri luoghi storici più belli al denaro e alla speculazione. Col decentramento amministrativo a Roma ci hanno preso un po' la mano. Ma anche la notizia di un altro McDonald's davanti al Pantheon preoccupa. Arriveranno anche qui smentite o vogliamo trasformare il centro storico in un fast-food?", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Com)