Roma: Bordoni (FI), macchinette mangia-bottiglie in tilt, montagna di plastica partorisce topolino

- "Il ricilo non è un gioco ma è educazione. Dal latino letteralmente vuol dire tirar fuori, portare alla luce. Che cosa vuol tirar fuori la Raggi con la sua iniziativa non si capisce bene. L'installazione, coi sorrisi migliori a favore di fotografo, delle macchinette mangia-bottiglie in tre stazioni pilota della metro non decolla. La solita montagna, in questo caso di plastica, che partorisce il topolino". Così il consigliere Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e coordinatore romano.(Com)