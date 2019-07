Editoria: Crimi (M5s), permanente il credito imposta per investimenti pubblicitari incrementali

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi, del Movimento cinque stelle a chi accusa il Movimento di essere "contro il pluralismo" e di voler "silenziare" i giornali, risponde su Facebook "con i fatti prima che con le parole". Crimi quindi spiega: "L'avevo annunciato nel corso di un'audizione alla commissione Cultura della Camera qualche mese fa, ora è realtà: nel decreto convertito in legge ieri al Senato (58/2019) è stato confermato per i prossimi anni il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali nei giornali e nelle tv locali. Si trattava di una misura una tantum, varata soltanto per gli anni 2017 e 2018 dal precedente governo. Noi - puntualizza - l'abbiamo resa permanente". (segue) (Rin)