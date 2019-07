Editoria: Crimi (M5s), permanente il credito imposta per investimenti pubblicitari incrementali (2)

- Il sottosegretario in quota M5s poi prosegue: "Fino ad oggi, il contributo al settore editoriale si è basato sul versamento di elargizioni direttamente alle imprese editoriali. Con questa misura, invece, noi sosteniamo tutte le piccole imprese che investono in pubblicità. Il contributo - rimarca - non va nelle casse degli editori, ma crea sviluppo, investimenti, muove risorse. E porta soprattutto un beneficio alle piccole imprese, che in questo modo possono investire in pubblicità, quindi, nella promozione dei propri prodotti e servizi, ricevendo un credito di imposta pari al 75 per cento dell'investimento. Contemporaneamente - evidenzia - ne beneficia il settore editoriale, che riceverà questi investimenti pubblicitari. Otteniamo dunque un duplice effetto e diamo al contributo statale un valore aggiunto che è quello di creare sviluppo e crescita nelle nostre imprese". (Rin)