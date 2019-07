Consip: no del gip all’archiviazione per Tiziano Renzi

- È stata respinta dal gip di Roma la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nell’ambito dell’inchiesta Consip. Il 25 ottobre la procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione per il padre dell’ex presidente del Consiglio, accusato di traffico di influenze illecite. La richiesta di archiviazione si basava sull’assenza di prove sulle accuse ipotizzate dagli inquirenti. Il giudice ha rigettato le contestazioni di altre 9 persone coinvolte nell’inchiesta, per alcuni dei quali la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio: si tratta dell’ex ministro dello Sport Luca Lotti, l’imprenditore Carlo Russo, il generale dell’Arma in Toscana Emanuele Satlalamcchia, l’imprenditore Alfredo Romeo, l’ex deputato Pdl Italo Bocchino, l’ex ad di Consip Domenico Casalino, il dirigente Francesco Licci e l’ex ad di Grandi stazioni Silvio Gizzi. (Ren)