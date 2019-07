Sicurezza: Consiglio comunale Milano discute Daspo, Pd propone eliminazione "accattonaggio molesto" (2)

- (segue) Son 55 gli emendamenti presentati da Forza Italia, focalizzati in particolare sull'estensione delle aree passibili di ordini di allontanamento a quelle che hanno problemi di movida (piazza Sant'Agostino, piazza Risorgimento - corso Concordia, piazza Leonardo Da Vinci e piazzale Accursio), interessate da fenomeni di prostituzione (come viale Abruzzi, via dei Mille, viale Monterosa, via Ferrari e via Ripamonti) e di spaccio. Gli azzurri propongono anche l'estensione a quartieri popolari con particolari problemi di degrado e alle immediate vicinanze dei bancomat, oltre a prevedere l'ordine di allontanamento anche per le roulotte posteggiate in alcune vie, per limitare gli accampamenti dei nomadi. "L'introduzione dell'allontanamento obbligatorio è positiva per combattere tutti quei fenomeni che vengono reiterati sempre nello stesso luogo dalle stesse persone. Clochard molesti, venditori abusivi di alcolici, spacciatori, prostituzione, insediamenti abusivi di rom e le occupazioni di case popolari possono essere contrastati da questa misura che poi sfocia nei Daspo e anche nell'arresto in caso di violazione. L'importante è destinare un numero di vigili adeguato e non fare grida manzoniane", ha commentato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che aggiunge: "Assistiamo divertiti alla retromarcia del Pd milanese che aveva bocciato tre anni fa una mozione di Forza Italia per attuare le ordinanze di Minniti". (Rem)