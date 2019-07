Sicurezza: Consiglio comunale Milano discute Daspo, Pd propone eliminazione "accattonaggio molesto" (3)

- (segue) Favorevole al provvedimento in linea di principio anche il Movimento 5 Stelle. A precisarlo è stato il consigliere Simone Sollazzo. "C'è sicuramente un atteggiamento favorevole del Movimento, rispettando l'applicabilità su Milano", ha detto, annunciando che il gruppo "chiederà controprove nel corso dei mesi". Quattro gli emendamenti pentastellati, per rendere passibili di ordini di allontanamento anche le aree intorno ai luoghi di culto, le aree cantieristiche, i siti e le strutture abbandonate, come l'ex PalaSharp, e ai parcheggi esterni in prossimità delle stazioni-capolinea delle linee metropolitane milanesi. Il maggior numero di emendamenti, quasi un centinaio, è stato presentato dalla Lega, che propone l'estensione a diverse aree sensibili in periferia. "Il provvedimento ci piace perché spacca la sinistra, palesando come ci sia da un lato l'anima amica dei centri sociali e del degrado, dall'altro quello amico del centro della città, visto che come sempre vengono dimenticate e abbandonate a se stesse le periferie", ha spiegato il capogruppo Alessandro Morelli. Il voto favorevole della Lega, però, è vincolato all'approvazione dei loro emendamenti: "Voteremo sì, se passa la nostra proposta di tutela delle aree periferiche, altrimenti non possiamo perdere l'occasione di far crollare la giunta sulle divisioni interne alla maggioranza", ha detto Morelli ai giornalisti. (Rem)