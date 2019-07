Legge Bilancio: Castelli, facile giudicare, da Lega attendiamo proposte concrete

- Il viceministro all’Economia e alle Finanze, Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota: "E' facile giudicare, molto meno per qualcuno fare proposte concrete. Leggo di alcuni colleghi - spiega - che criticano la nostra proposta di riduzione del cuneo fiscale. A loro consiglio di approfondire la proposta, prima di giudicarla. Forse sfugge che il taglio dei 4 miliardi a cui si riferiscono è circoscritto ad un provvedimento specifico. Si riduce il costo del lavoro a carico della aziende e si neutralizza quasi totalmente l’incremento dei costi determinato dal salario minimo. Sono numeri congrui - assicura Castelli - basta interpellare l’Inps, con cui stiamo costruendo il provvedimento, per averne la conferma".(Com)