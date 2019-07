Roma: Calabrese (M5s), incredibile, Pd si oppone a tram sui fori ma vuole McDonald's a Caracalla

- "Incredibile, dopo l’isola ambientale con le varie pedonalizzazioni nel rione Monti, nel Pd sono contrari anche a progetti come un tram di connessione fra Largo Ricci e Piazza Venezia, ovviamente compatibile con l’area monumentale dei Fori, un tram come ne esistono in gran parte dei centri storici europei. Ma lo spettacolare paradosso è che sono contrari perché il tram sarebbe un’offesa per l’area dei Fori, ma sono favorevoli a trasformare il vivaio alle Terme di Caracalla in un McDonald’s". Così il consigliere del Movimento 5 stelle Pietro Calabrese in un post su Facebook. (Rer)