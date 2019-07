Terremoto: Crimi (M5s), ad Accumoli riconsegnato istituto scolastico a comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vito Crimi, del Movimento cinque stelle, informa su Facebook: "Oggi abbiamo riconsegnato un altro istituto scolastico alla propria comunità, duramente colpita dal terremoto. È la scuola primaria e dell'infanzia di Accumoli, in provincia di Rieti. Una struttura moderna, energicamente efficiente ed antisismica, che presto potrà ospitare i bambini e gli alunni che arriveranno dal territorio. Non ci fermiamo, la ricostruzione va avanti. Il governo c'è - assicura - ed è al fianco dei cittadini e delle comunità che lavorano ogni giorno, con impegno e sacrificio, per tornare a condurre una vita dignitosa". (Rin)