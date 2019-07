Rai: Anzaldi (Pd), intero gruppo Lega in Vigilanza mi attacca? Una medaglia

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, su Twitter scrive: "L'intero gruppo Lega in commissione di Vigilanza usa la sospensione di Marrazzo per attaccare il sottoscritto. Come direbbe il loro capitano Salvini, una medaglia. Le denunce contro l'occupazione Lega-M5s della Rai e la disinformazione nei tg (in primis Tg2) colpiscono nel segno". (Rin)