Trasporti: Fit-Cisl Lazio, domani sciopero aereo, saremo a Fiumicino per sostenere protesta

- "Roma e il Lazio contano oltre 16 mila addetti nel comparto del trasporto aereo: sul nostro territorio la preoccupazione è alta, perché l'ultimo decennio ha visto avvicendarsi numerose crisi. Domani anche la Fit-Cisl del Lazio sarà in presidio a Fiumicino insieme agli altri sindacati confederali per sostenere la protesta delle Federazioni nazionali e le motivazioni dello sciopero". Lo rendono noto il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, e il segretario regionale responsabile del dipartimento Trasporto aereo, attività aeroportuali e porti per la Fit-Cisl del Lazio, Stefania Fabbri. "Le richieste alla base dello sciopero nazionale riguardano situazioni che - aggiungono i segretari - incidono fortemente sul nostro territorio, e che condividiamo con forza e convinzione: ribadiamo l'importanza di una politica strategica che valorizzi il trasporto aereo e che rilanci Alitalia, una realtà industriale che, a Roma e nella nostre regione, dà lavoro a migliaia dipendenti". (Com)