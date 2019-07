Roma: Bergamo, fast food a Caracalla iniziativa da scoraggiare

- "Trasecolo leggendo che un fast food si aprirà entro l'anno all'interno di un vivaio storico, in un ambito di straordinario pregio storico-archeologico e paesaggistico, incluso nell'area riconosciuta dall'Unesco patrimonio dell'umanità proprio per il suo pregio. L'iniziativa va scoraggiata". Così il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo. "La filosofia che la ispira - e gli effetti pratici che deriverebbero dalla sua realizzazione - mi paiono incompatibili con i principi che hanno portato al riconoscimento del centro storico di Roma come Patrimonio dell'Umanità. Chiedo al Municipio competente, che ha in prima istanza la responsibilità di rilasciare e non rilasciare autorizzazioni in quell'ambito, di ascoltare con attenzione le motivazioni di chi lo ritiene fuori luogo", ha concluso Bergamo nella nota. (Com)