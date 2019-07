Frosinone: Ricci (Fit-Cisl Lazio) su aggressione ad autista Cotral, "giunti al limite di sopportazione"

- "Dopo l'aggressione della scorsa settimana, ieri sulla tratta Fiuggi-Frosinone si è verificato l'ennesimo episodio di assalto, stavolta verbale, nei confronti di un autista Cotral: ormai si tratta di una situazione quasi quotidiana. E' inaccettabile che fare l'autista sia diventato un mestiere così pericoloso: se l'azienda non prende provvedimenti urgenti saremo costretti a organizzare a breve nuove proteste". Lo dichiara in una nota il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci. "Invece di provvedere alla sicurezza dei lavoratori, pensando ad esempio di mettere cabine blindate sui bus, Cotral continua ad agire in modo unilaterale e inaccettabile, non ritirando l'ordine di servizio per il controllo a vista sulla verifica dei titoli di viaggio sulle linee ad alta frequentazione: tutto ciò espone i dipendenti a ulteriori rischi, in una situazione già critica di per sé. Dopo l'interruzione delle relazioni industriali e l'azione di sciopero intrapresa ieri - aggiunge il sindacalista -, siamo arrivati al limite della sopportazione. Non siamo disposti a restar fermi mentre i lavoratori vengono aggrediti con inquietante frequenza. I dipendenti non possono vivere nella paura, temendo talvolta persino di difendersi e di incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari", conclude la nota. (Com)