Emilia-Romagna: l’assessore Corsini nominato nel Comitato nazionale promozione turistica

- L’assessore regionale dell’Emilia-Romagna a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, è stato nominato oggi dalla Conferenza Stato-Regioni rappresentante delle Regioni all’interno del Comitato permanente di promozione del turismo, insieme al collega campano, Corrado Matera. “E’ una nomina di grande rilievo - ha commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- perché rappresenta il riconoscimento della qualità della promozione turistica in Emilia-Romagna e dell’impegno messo in campo dall’assessore Corsini per realizzarla. E penso anche sia un riconoscimento per tutti coloro che lavorano nel settore”. “Darò, nell’ambito del comitato nazionale, il mio contributo - ha detto Corsini - perché il turismo diventi una vera industria strategica per il Paese”. Il Comitato permanente, istituito con un decreto ministeriale nel 2014, ha il compito di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore del turismo con la relativa politica e programmazione nazionale. In particolare, avvia azioni riguardanti le strutture pubbliche dedicate ai servizi per i turisti e ad accordi di programma con le Regioni o progetti di formazione nazionale; si occupa del sostegno alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale e della promozione dell'immagine e del marchio dell'Italia nel settore.La designazione di Corsini e Matera ha completato la compagine che rappresenterà le Regioni italiane all’interno del Comitato nazionale. (Ren)