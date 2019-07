Milano: via libera al masterplan scali Farini e San Cristoforo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al masterplan per la rigenerazione di Farini e San Cristoforo "Agenti Climatici" di Oma e Laboratorio Permanente, vincitore del concorso internazionale indetto da FS Sistemi Urbani e COIMA SGR in collaborazione con il Comune di Milano, rivisto anche alla luce della fase di consultazione pubblica che nei mesi scorsi ha visto la partecipazione di un migliaio tra cittadini, rappresentanti di associazioni e Municipi agli incontri pubblici con i progettisti e la compilazione di quasi 900 questionari. Le principali richieste hanno riguardato una maggior compattezza del verde e la viabilità all'interno dello Scalo Farini e sono state recepite: le passerelle ciclopedonali pensate per collegare le aree riservate all'Accademia di Brera alla fermata “Monumentale” della metropolitana M5 Monumentale (il cosiddetto "Ponte delle Arti") e Dergano/Bovisa ai quartieri Sarpi/Porta Volta ("Ponte Nuovo"), come richiesto dai cittadini, saranno concepiti come connessioni verdi in continuità con il grande parco lineare lungo la ferrovia. Obiettivo che verrà rafforzato anche da una maggior continuità tra il grande sistema del parco lineare e il verde diffuso e accessibile del sistema di spazi pubblici fra gli isolati che costituiranno il nuovo quartiere. È prevista inoltre la realizzazione di una nuova "piazza Delle Arti" in prossimità dell'Accademia di Brera che metterà in evidenza la centralità dell'Università, pronta a trasferire parte delle sue funzioni già da fine 2020, nello sviluppo del quartiere. Anche il parco di Villa Simonetta, poi, sarà ampliato e messo in connessione con il grande parco lineare. (segue) (com)