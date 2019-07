Milano: via libera al masterplan scali Farini e San Cristoforo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la viabilità si prevede di realizzare una nuova uscita a sud della fermata Lancetti del passante e una nuova linea di tram che colleghi il quartiere tra Bovisa e Porta Nuova. È stata inoltre recepita la richiesta di un nuovo collegamento carrabile tra via Lancetti e piazzale Lugano lungo il confine sud di Derganino, che si potrà collegare con via Bovisasca, mentre s'introduce la possibilità di un nuovo attraversamento tra via Valtellina e via Caracciolo. Grazie ai nuovi ponti verdi e alla fitta rete ciclopedonale tutti i punti dello scalo Farini saranno raggiungibili dalle stazioni di Cenisio e Lancetti entro 10 minuti a piedi e 5 in bicicletta. A San Cristoforo il masterplan approvato introduce invece l'ampliamento della nuova piazza sull'Alzaia del Naviglio per migliorare il collegamento con la futura passerella ciclopedonale tra i quartieri Lorenteggio e Ronchetto sul Naviglio e l'uscita della fermata della M4. Si prevede inoltre l'introduzione di una nuova passerella ciclopedonale in corrispondenza della Parrocchia del Santo Curato d'Ars, che consentirà di dare continuità al futuro parco lineare lungo il Naviglio Grande. "A due anni dall'Accordo di Programma - dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran - siamo pronti ad aprire la fase attuativa che porterà un nuovo quartiere verde a Farini e un'oasi naturalistica a San Cristoforo. L'obiettivo è veder partire lo sviluppo dei due scali, insieme a Porta Romana e Greco per cui esistono già dei piani concreti, entro il 2021. Nel frattempo procede l'iter per la circle line, infrastruttura di mobilità fondamentale su scala metropolitana che renderà più accessibili non solo gli scali ma interi quartieri della città. Lo sviluppo degli scali ferroviari rappresenta il cardine della strategia di sviluppo sostenibile verso una Milano 2030 più verde, più connessa e con una maggior offerta di alloggi in affitto". (segue) (com)