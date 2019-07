Milano: via libera al masterplan scali Farini e San Cristoforo (3)

- "Con il Piano industriale 2019-2023 il Gruppo FS Italiane – ha dichiarato Carlo De Vito presidente di FS Sistemi Urbani – ha confermato il proprio impegno verso il tema della rigenerazione urbana. Gli interventi di riqualificazione previsti nell'arco di piano saranno di circa due miliardi. Da ormai molti anni il Gruppo ha preso coscienza del proprio ruolo di protagonista nelle dinamiche urbane e sta concentrando risorse e competenze al servizio del territorio nazionale. A Milano siamo arrivati alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma due anni fa e stiamo iniziando a vedere importanti risultati: l'aggiudicazione dello scalo Greco-Breda al fondo immobiliare Lombardia attraverso il concorso Reinventing Cities, la presa d'atto del masterplan dello scalo Farini dopo diversi mesi di consultazione pubblica che sarà sede dell'Accademia di Brera e il futuro sviluppo del villaggio olimpico nell'area dello scalo di Porta Romana in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026. Stiamo contribuendo a realizzare la Milano di domani attraverso la riqualificazione di oltre un milione di metri quadrati di territorio all'interno della Città di Milano”. ”Il percorso pubblico di condivisione del masterplan ha favorito lo sviluppo di una migliore connessione con i quartieri circostanti. Ci impegniamo a dare il nostro contributo in questa ricomposizione urbana insieme al Comune di Milano anche attraverso i progetti di rigenerazione urbana dell'estensione del quartiere di Porta Nuova e del masterplan dell'area di Valtellina-Farini che se collegati rappresenteranno un progetto innovativo per Milano unico al mondo”, dichiara Manfredi Catella, fondatore e Ceo di COIMA SGR. (segue) (com)