Messico: presidente dona tenuta sottratta ai boss per farne università (2)

- L'apertura di una serie di università "gratuite e di qualità" è uno dei progetti di punta del programma culturale dell'attuale governo. Nelle intenzioni del presidente i corsi sono aperti a tutti coloro "che hanno sospeso gli studi o non hanno potuto continuarli" per le restrizioni imposte dalle università pubbliche o per gli alti costi di quelle private. I programmi sono orientati a formare "professionisti con senso pubblico", con competenze utili alle "necessità sociali della popolazione più svantaggiata del paese". "Tutte le attività accademiche sono gratuite", agli studenti vengono forniti i materiali didattici, l'accesso all'uso di computer e sostegno per attività pratiche e sul campo. per entrare non si devono sostenere esami ma una verifica dei requisiti. Tutti gli studenti ammessi hanno un elevato obbligo di frequenza e devono portare a termine tutti i lavori del programma universitario, ma ricevono una borsa di studio e vengono assistiti con corsi di recupero durante l'anno. (segue) (Mec)