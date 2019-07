Messico: presidente dona tenuta sottratta ai boss per farne università (5)

- Il piano per "moralizzare" i costi e i costumi della politica ha colpito anche le pensioni degli ex presidenti della Repubblica, direttamente cancellate. L'aereo di stato e il grosso della flotta presidenziale viene messo all'asta. Le auto blu vengono concesse solo a ministri e viceministri e il personale di fiducia dei responsabili governativi dovrà essere tagliato del 70 per cento. Quelli che si salvano dovranno lavorare dal lunedì al sabato, con un solo giorno di ferie e per non meno di otto ore al giorno. Ai funzionari pubblici non sarà permesso di ricevere regali per un valore superiore ai cinquemila pesos (circa 260 dollari). La scure si abbatte sui funzionari dei ministeri che non potranno più partecipare a iniziative ludiche, di viaggio, sportive organizzate da possibili esecutori di appalti, imprenditori o fornitori. (segue) (Mec)