Consiglio comunale Milano: approvata variazione di Bilancio 2019-2021

- Con 25 voti favorevoli e 10 contrari il Consiglio comunale di Milano ha approvato la Variazione per Assestamento del Bilancio finanziario 2019-2021. La manovra prevede le variazioni in entrata e spesa per 26,18 milioni di euro sulla parte corrente con una previsione di assestamento 2019 a 3,4 miliardi di euro. È di 84 milioni di euro la variazione sulla parte in conto capitale con una previsione di assestamento a 3,7 miliardi di euro. Tra le maggiori entrate si contano 19 milioni di euro previsti dall'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale e 6 milioni di euro dovuto ad un incremento della vendita dei biglietti di Atm nei primi sei mesi del 2019. Sulla parte del conto capitale si registrano 107 milioni di euro di maggiori entrate di cui 57,9 milioni dovuti alla devoluzione dei mutui già accesi e 50 milioni di nuovi mutui per finanziare gli investimenti. La percentuale di incidenza degli interessi sulle entrate correnti è ferma al 4,2 per cento, ben al di sotto del limite di indebitamento previsto al 10 per cento. (com)