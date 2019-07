Croazia: media, ministero avrebbe diffuso dati sensibili su missione Nato in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa croato potrebbe aver diffuso una serie di informazioni riservate riguardo la missione Nato in Afghanistan durante una conferenza stampa organizzata ieri dal ministro Damir Krsticevic a seguito della morte di un soldato croato nei pressi di Kabul. Lo riferisce l’emittente “N1”. Stando alle informazioni diffuse, la portavoce della missione Resolute Support in Afghanistan, Debra Richardson, avrebbe contattato la Tv chiedendo di non trasmettere un’immagine raffigurante la traiettoria del veicolo attaccato dal momento che si tratta di “un’informazione sensibile”. “La foto pubblicata è di natura confidenziale, e non avrebbe mai dovuto essere stata mostrata al pubblico”, ha aggiunto Richardson, spiegando che la diffusione dell’immagine potrebbe mettere a rischio le forze Nato a Kabul. La portavoce della missione ha poi dichiarato di credere che “il ministero della Difesa croato sarà contattato dalla Nato” per discutere la vicenda. (segue) (Zac)