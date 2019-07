Croazia: media, ministero avrebbe diffuso dati sensibili su missione Nato in Afghanistan (2)

- Nella giornata di ieri, un soldato croato è morto e altri due sono rimasti feriti nel corso di un attacco suicida contro un convoglio della Nato nei pressi di Kabul, in Afghanistan, rivendicato in un secondo momento dai militanti talebani. Si tratta della prima vittima dal dispiegamento delle Forze armate croate in Afghanistan nel 2003. "I soldati erano in movimento verso l'aeroporto di Kabul quando una motocicletta guidata da un attentatore suicida si è gettata contro uno dei veicoli", ha spiegato il ministro della Difesa croato, Damir Krsticevic, confermando il decesso. "Si è trattato di un attacco isolato e tutti gli altri componenti del contingente croato sono al sicuro", ha assicurato il ministro, garantendo anche che le condizioni degli altri due soldati rimasti feriti sono "stabili". (Zac)