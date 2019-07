Sicurezza bis: Salvini, da parole a fatti, entro inizio agosto tocca a Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta il via libera di Montecitorio al decreto Sicurezza bis. "La Camera approva il decreto Sicurezza bis: pene più dure contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, centinaia di assunzioni per combattere mafia, camorra e 'ndrangheta, tolleranza zero per chi aggredisce le Forze dell’ordine. Ora - aggiunge - entro i primi di agosto tocca al Senato. Dalle parole ai fatti". (Rin)