Roma: Pacetti (M5s), McDonald's a Caracalla perchè governa il Pd, chiamiamolo McAlfonsi's

- "Cosa succede quando governa il Pd? Succede che alle Terme di Caracalla, non un posticino qualunque ma un’area archeologica al centro della Capitale d’Italia, viene dato il permesso per costruire un McDrive. Non è 'colpa della Raggi' anche se cercheranno di farvelo credere ma di Sabrina Alfonsi, presidente Pd del I Municipio. Da oggi possiamo chiamarla tutti McAlfonsi’s". Così il capogruppo del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti in un post su Facebook. "La sindaca Raggi è subito intervenuta per chiedere la sospensione del progetto perché si temono rischi per l’area vincolata. Succede solo col Pd...", ha concluso Giuliano Pacetti. (Rer)