Rifiuti Lazio: Gualandri (Fit-Cisl), bene Lazioambiente su nuovo impianto a Colleferro, ora attenti a passaggio con società Minerva

- "Nel corso di un incontro che si è tenuto ieri in Regione, abbiamo appreso con soddisfazione che il piano industriale della partecipata Lazioambiente, in attesa di approvazione a breve, prevede la realizzazione di un impianto che tratterà 500 mila tonnellate di rifiuti l'anno, ricavando biogas, dunque biometano: si tratta di un'ottima notizia, che guarda verso l'economia circolare e che tiene conto degli urgenti fabbisogni impiantistici del territorio". Lo rende noto il coordinatore regionale Igiene Ambientale della Fit-Cisl del Lazio, Massimiliano Gualandri. "Nel corso del tavolo - aggiunge Gualandri - è stato inoltre fatto il punto sul passaggio di consegne che avverrà tra Lazioambiente e la società consortile Minerva sul servizio di pulizia e raccolta in sette comuni del Lazio. Abbiamo apprezzato l'impegno della Regione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, ma la nostra attenzione resta alta: l'affitto di ramo di azienda, che si trasformerà in cessione a partire da marzo 2020, dovrà avvenire senza ricadute negative di alcun tipo. L'auspicio - prosegue il sindacalista - è che, a partire dal mese di settembre, la situazione sia gestita tramite un efficace e intenso dialogo con il sindacato: Comuni, Lazioambiente e Minerva dovranno infatti definire il numero di lavoratori che sarà assorbito dalla neonata società. Ribadiamo - conclude Gualandri - inoltre con forza che la gestione dei rifiuti deve restare pubblica, in modo tale da garantire al meglio legalità, livelli occupazionali e retributivi". (Com)