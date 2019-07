Migranti: portavoce Marina libica a “Nova”, almeno 115 morti nell’ultimo naufragio (2)

- La versione dei libici, tuttavia, non è stata confermata dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Non è ancora chiaro se le imbarcazioni di legno coinvolte fossero una o due. Non sappiamo se a bordo c’erano 250 o 300 persone: per informazioni più dettagliate bisogna attendere”, ha detto ad “Agenzia Nova” Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim in Italia. Con il naufragio di oggi il numero dei morti nel Mediterraneo centrale ha superato quota 570: “Sarebbe importante rafforzare i meccanismi per eventuali naufragi e aumentare la presenza di navi soccorso in alto mare. Non si può lasciare tutto alla Guardia costiera libica, soprattutto perché riporta queste persone in Libia dove ci sono scontri militari e bombardamenti. Giunge notizia che 38 persone sono state mandate ieri nel centro di detenzione di Tajoura, che è stato bombardato qualche settimana fa. E’ chiaro che tutto questo ci preoccupa molto”, ha spiegato ancora Di Giacomo. (Lit)