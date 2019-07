Bibbiano: Furia (Pd), striscione su palazzo della Regione Piemonte è strumentalizzazione

- "Vogliamo tutti sapere la verità su Bibbiano. I bambini non si toccano! Non devono essere usati per alimentare possibili giri di affari, su cui sta indagando la magistratura, e non devono neanche essere sfruttati a fini di propaganda politica. Il tentativo della Lega di impadronirsi di questo tema, come se interessasse solo a loro la scoperta della verità, è a tutti gli effetti una strumentalizzazione del caso. A questa tipologia ci sembra che appartenga anche lo striscione che campeggia oggi fuori dalla sede della Regione Piemonte". Così Paolo Furia, segretario piemontese del Pd. "Veramente un Presidente della Regione ha bisogno di queste dimostrazioni propagandistiche? Pensi semmai a fare ciò che gli compete in difesa dei bambini e dei giovani nell'esercizio del suo ruolo istituzionale, con provvedimenti che favoriscano l'accesso ai servizi; il rafforzamento e il miglioramento di servizi sociali, che siano un supporto vero alle famiglie e ai minori in difficoltà - prosegue Furia - . Il miglior favore che potremmo fare ai minori del nostro Paese è evitare gogne mediatiche e trattare il caso dell'indagine "Angeli e Demoni" con la dovuta discrezione".(Rpi)