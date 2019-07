Cinema: Borgonzoni, da Mibac sostegno a Mostra Venezia, suo ruolo essenziale per sviluppo settore

- Il Mibac è al fianco della Biennale per sostenere la 76° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Lo ha assicurato il sottosegretario al Mibac con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, intervenendo oggi alla presentazione della 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. "Sono certa che anche quest’anno Venezia si trasformerà in luogo di confronto e di innovazione di linguaggi espressivi e sarà capace di catturare su scala internazionale l’attenzione e la curiosità di operatori, cinefili, critici e di tutti coloro che considerano la settima arte uno strumento privilegiato di condivisione per crescere e comprendere la realtà che ci circonda”, ha aggiunto. “Le sfide e la competizione nell’arena globale – ha affermato il sottosegretario - sono crescenti e noi dobbiamo aiutare il nostro cinema a prosperare e preservarlo come una voce rilevante. Come Ministero ci siamo prefissi l’obiettivo di far crescere la nostra industria per garantire il pluralismo della nostra produzione e per favorire la circolazione internazionale della nostra cultura che il mondo ama”. (segue) (Com)