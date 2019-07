India-Pakistan: caso Jadhav, Nuova Delhi richiede oggi accesso consolare totale per il cittadino indiano

- L'India ha richiesto oggi l'accesso consolare totale per Kulbhushan Jadhav, condannato a morte da una corte militare del Pakistan per un'accusa di spionaggio, come dal recente giudizio della Corte internazionale di giustizia (Icj) e delle convenzioni internazionali. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Affari Esteri Raveesh Kumar ad un incontro stampa oggi. "Siamo in contatto con la parte pakistana attraverso canali diplomatici e appena ci saranno novità, le renderemo note", ha dichiarato Kumar. Il portavoce si è rifiutato di rispondere a domande riguardo alla possibilità che il Pakistan presenti di nuovo il caso di Jadhav ad una corte militare. Il Pakistan aveva già affermato che avrebbe agito "secondo la legge" e ha ripetuto le sue accuse, secondo le quali Jadhav è stato coinvolto in atti di spionaggio e terrorismo. (segue) (Inn)