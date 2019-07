India-Pakistan: caso Jadhav, Nuova Delhi richiede oggi accesso consolare totale per il cittadino indiano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora il Pakistan ha escluso l'ipotesi del rimpatrio. Il primo ministro, Imran Khan, commentando via Twitter la sentenza, ha dichiarato: "Apprezziamo la decisione dell'Icj di non assolvere, rilasciare e restituire il comandante Kulbhushan Jadhav all'India. È colpevole di reati contro il popolo del Pakistan. Il Pakistan procederà ulteriormente secondo la legge". Il ministro degli Esteri, Shah Mehmood Qureshi, sullo stesso social network ha scritto: "Il comandante Jadhav resterà in Pakistan. Sarà trattato secondo le leggi del Pakistan. Questa è una grande vittoria per il Pakistan". Tuttavia, la sentenza emessa dai giudici dell'Aja, ha fatto dichiarare vittoria a entrambe le parti. (segue) (Inn)