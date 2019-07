India-Pakistan: caso Jadhav, Nuova Delhi richiede oggi accesso consolare totale per il cittadino indiano (6)

- Il premier indiano, Narendra Modi, sempre via Twitter, si è così espresso: "Accogliamo favorevolmente il verdetto odierno dell'Icj. La verità e la giustizia hanno prevalso. Congratulazioni all'Icj per un verdetto basato su uno studio approfondito dei fatti. Sono sicuro che Kulbhushan Jadhav otterrà giustizia. Il nostro governo lavorerà sempre per la sicurezza e il benessere di ogni indiano". Il ministero degli Esteri di Nuova Delhi ha emesso un comunicato ufficiale per dichiarare che "questo storico giudizio convalida pienamente la posizione dell'India in materia": la Corte, si legge nella nota, "ha sostenuto la posizione dell'India secondo la quale il Pakistan sta violando in modo evidente la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari in diversi modi", ha chiesto di rivedere la sentenza e ha stabilito che il Pakistan "ha l'obbligo di informare di informare Jadhav dei suoi diritti senza ulteriori indugi" (Inn)