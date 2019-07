Sicurezza bis: Zoffili (Lega), bene ok a nostro odg su stretta anti-burqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, in una nota, si dice "molto soddisfatto" dell'accoglimento in Aula dell'ordine del giorno, di cui è primo firmatario, "in cui come Lega abbiamo invitato il governo a stringere le maglie dei controlli nei confronti di chi gira per le nostre strade con il volto coperto. Non si tratta - spiega Zoffili - solo di una questione di ovvio buon senso per garantire la sicurezza dei cittadini, pensiamo soprattutto a contesti sensibili come aeroporti, stazioni, scuole e ospedali, ma soprattutto di riaffermare alcuni principi che da secoli rappresentano i cardini della nostra civiltà. In primis la necessaria riconoscibilità dei volti, riguardo cui si trovano le prime tracce di normative a riguardo già nel medioevo all'epoca dei Comuni, e che garantisce il normale svolgersi delle relazioni sociali, dalle più semplici alle più complesse, a cui si aggiunge un secondo e più importante principio grazie al quale sono state scritte le pagine più luminose della nostra storia occidentale: la libertà. Libertà di parola, pensiero, associazione, ma ancora prima di queste, la libertà di mostrarsi pubblicamente per quello che si è, senza temere censure o coercizioni di natura giuridica o religiosa". (segue) (Com)