Ucraina: ex presidente Poroshenko risponde a convocazione Ufficio statale indagini

- L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko si è presentato oggi presso la sede dell’Ufficio statale per le indagini, al fine di rispondere alle domande in merito ad un caso di evasione fiscale di cui sarebbe stato testimone. Poroshenko, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, avrebbe dovuto annullare “un incontro internazionale” per rispondere alla convocazione dell’Ufficio. La vicenda di cui sarebbe testimone Poroshenko riguarderebbe anche un caso di riciclaggio di denaro, perpetrato tramite la vendita del cantiere di Kuznya na Rybalskomu. (Res)