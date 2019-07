Algeria: presidente ad interim Bensalah riceve esponenti commissione per il dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato algerino ad interim, Abdelkader Bensalah, ha ricevuto oggi sei personalità della commissione per il dialogo nazionale, l’iniziativa per traghettare il paese al di fuori della crisi politica e istituzionale iniziata circa sei mesi fa. Lo ha reso noto la presidenza algerina attraverso un comunicato. Si tratta di Karim Younes (ex capo del parlamento), che dovrebbe guidare la commissione; Fatiha Benabbou (costituzionalista); Smail Lalmas (economista); Azzedine Benaissa (professore dell'Università di Tlemcen); Lazhri Bouzid (presidente della Commissione per i diritti politici e civili presso il Consiglio dei diritti umani); e Abdelwahab Bendjeloul (sindacalista). Il presidente Bensalah “ha dato la sua disponibilità a soddisfare alcune richieste”, tra cui il rilascio dei detenuti per reati di opinione e lo stop alle restrizioni ai media, ha spiegato la stessa fonte. (Ala)