Cina: Huawei, resilienza vendite nonostante pressioni da Stati Uniti

- Il gigante tecnologico cinese Huawei ha accennato alla "resilienza" delle sue prestazioni nella prima metà del 2019, nonostante una campagna di pressione estrema da parte degli Stati Uniti. Huawei ha intitolato la sua ultima conferenza stampa che si terrà il 30 di luglio "Resilienza: Huawei mantiene operazioni robuste nella prima metà del 2019". Liang Hua, presidente di Huawei Technologies Co. Ltd, presenterà i risultati economici e le strategie di Huawei per i passati sei mesi dell'anno, e risponderà poi a domande dell'audience. Huawei non è una società quotata in borsa e perciò non ha l'obbligo legale di divulgare informazioni finanziarie nel dettaglio. Tuttavia pubblica volontariamente il suo bilancio d'esercizio certificato dalla Kpmg, una delle quattro grandi società di revisione e organizzazione contabile internazionali, dal 2000. In un incontro con giornalisti di Bruxelles la scorsa settimana, il vice presidente e membro della commissione Huawei Catherine Lifang Chen ha dichiarato che "per la prima metà di quest'anno le vendite dei nostri smartphone sono molto buone". (segue) (Cip)