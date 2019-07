Cina: Huawei, resilienza vendite nonostante pressioni da Stati Uniti (2)

- Il fulcro di Huawei in passato era rappresentato da attività di operatore telefonico, ma negli ultimi anni le sue attività di consumo – vendita di smartphone e altri dispositivi direttamente al pubblico – si sono espanse molto. Nel 2018, gli incassi delle vendite ai clienti commerciali di Huawei sono cresciuti del 45,1 per cento su base annua, costituendo quasi la metà delle entrate totali della società. I primi segni per il 2019 sono stati ottimi, ha detto Chen, aggiungendo "fino al 30 di maggio abbiamo venduto circa 100 milioni di set dei nostri smartphone. Ci sono voluti 50 giorni in meno dell'anno scorso per raggiungere questi livelli di vendita". Huawei ha impiegato 85 giorni per vendere 10 milioni di set di P30, l'ultima creazione del 2019, mentre ci erano voluti più di 100 giorni per vendere 10 milioni di P20 nel 2018, lo smartphone di punta dell'anno scorso. Anche la sua attività di operatore ha resistito alla pressione, con oltre 50 contratti commerciali 5G, di cui 28 dall'Europa, con operatori di telefonia mobile. (Cip)