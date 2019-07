Milano: Comune-Fondazione Cariplo organizzano "Milano Partecipa" su cittadinanza attiva

- Dalla collaborazione tra Fondazione Cariplo e Comune di Milano nasce "Milano Partecipa", l'evento che dal 22 al 24 novembre animerà la città di incontri sulla politica e l'attivismo civico nell'era digitale. L'obiettivo principale della manifestazione, che avrà il Mudec come suo quartier generale, è stimolare il piacere del confronto e delle discussioni su valori, principi, idee e progetti attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un dibattito pubblico che contribuisca anche rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e l'inclusione sociale.Una festa durante la quale i cittadini potranno incontrare i protagonisti della vita pubblica ma anche esperti, giornalisti, esponenti del mondo accademico e dell'associazionismo, attori, scienziati, e scrittori. (segue) (Com)